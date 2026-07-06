Пятеро сплавлявшихся по реке туристов пропали на Колыме

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Поиски группы туристов начались в Магаданской области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила", - говорится в сообщении.

К месту предполагаемого туристического маршрута направлен поисково-спасательный отряд и специалист беспилотной авиации, для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ со спасателями на борту.

Прокуратура Магаданской области организовала надзорное сопровождение за проведением поисково-спасательных работ, их выполнение находится на личном контроле прокурора региона Дмитрия Разуваева, сообщило надзорное ведомство.