Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в понедельник в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры были введены в столичном аэропорту Внуково.