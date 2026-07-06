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Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в понедельник в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры были введены в столичном аэропорту Внуково.

Домодедово Росавиация
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