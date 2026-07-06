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Севастополь временно обесточен в результате атаки ВСУ на инфраструктуру

Севастополь временно обесточен в результате атаки ВСУ на инфраструктуру
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе нет электроснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города, написал губернатор Михаил Развозжаев в своем канале в мессенджере Max.

"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома", - говорится в сообщении.

Губернатор призвал местных жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также не перегружать электросети в домах, когда дадут свет.

Он также сообщил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут.

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Михаил Развозжаев Севастополь
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