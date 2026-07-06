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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт в связи с атакой БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в связи с атакой украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в понедельник Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Ярославля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославль
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