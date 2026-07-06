Облако пепла от вулкана Шивелуч достигло столицы Камчатки и аэропорта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Облако пепла от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч к утру понедельника дошло до главного аэропорта региона (Елизово) и Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Облако пепла размером 222 на 45 км находится в настоящее время над аэропортом Елизово и Петропавловском-Камчатским", - говорится в сообщении.

По данным вулканологов, это облако образовалось от последних выбросов пепла высотой до 12 км над уровнем моря, которые начались вечером 5 июля. Новые выбросы утром в понедельник зафиксированы не были.

KVERT установила для Шивелуча наивысший код авиационной опасности - "красный".

В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в Елизово, Петропавловске-Камчатском и Вилючинске пеплопадов пока нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - 440 км. Это один из крупнейших вулканов Камчатки, его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.