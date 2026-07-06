В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии в Калужской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пожар начался на промышленном предприятии в результате атаки БПЛА, силы ПВО нейтрализовали 16 украинских беспилотников в ряде районов Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в Max.