Еще 47 БПЛА сбили над Ленобластью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 47 украинских беспилотников уничтожено в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в понедельник.

"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга. Экстренные службы работают на месте", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Количество беспилотников, нейтрализованных в Ленинградской области с начала суток, достигло 83.