Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами сбиты 519 украинских дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства.