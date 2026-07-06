Минобороны РФ заявило о массированном ночном ударе по целям на Украине

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ночью нанесён удар по объектам на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области.

"Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении отмечается, что удар нанесён в ответ на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Российские военные применили высокоточное оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники, говорится в сообщении министерства.

О предыдущем массированном ударе Минобороны РФ сообщало 2 июля. Тогда российские военные заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению и технике, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции.