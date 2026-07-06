В Карачаево-Черкесии арестованы более 60 подозреваемых экстремистов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии были задержаны и арестованы более 60 подозреваемых участников подпольной ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения, "отрицавших светские законы и институты гражданского общества", сообщили в УФСБ по региону.

Дома у задержанных нашли большое количество экстремистской литературы и материалов, подтверждающих факт участия в запрещенной организации. В отношении задержанных расследуется уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней (чч.1, 2 ст.282.2 УК).