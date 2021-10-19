Пятерых экстремистов арестовали в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ногайском районе Карачаево-Черкесии пятерых членов запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщает пресс-центр МВД России во вторник.

"Члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления", - говорится в сообщении.

В домах у задержанных изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература экстремистского содержания.

По данному факту следственными органами УФСБ России по КЧР возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Отмечается, что все задержанные заключены под стражу.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления других участников и пособников экстремистской организации, а также выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности, говорится в сообщении.