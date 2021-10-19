Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пятерых экстремистов арестовали в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ногайском районе Карачаево-Черкесии пятерых членов запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщает пресс-центр МВД России во вторник.

"Члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления", - говорится в сообщении.

В домах у задержанных изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература экстремистского содержания.

По данному факту следственными органами УФСБ России по КЧР возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Отмечается, что все задержанные заключены под стражу.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления других участников и пособников экстремистской организации, а также выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности, говорится в сообщении.

МВД ФСБ Карачаево-Черкесия

Новости

Силуанов заявил, что COVID обходится бюджету в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

Пандемия коронавируса

Голикова предложила предоставлять два выходных для COVID-вакцинации

Голикова предложила предоставлять два выходных для COVID-вакцинации
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });