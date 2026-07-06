Песков заявил, что Путин и Трамп договорились вскоре продолжить контакты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились, что их контакты будут продолжены в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, у президента Путина и президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп и Путин договорились провести еще один телефонный разговор после того, как президент США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" саммита НАТО.