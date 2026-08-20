Использование биометрии на границе позволило не впустить в Россию 70 тысяч иностранцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Биометрическая система на пунктах пропуска выявила около 70 тысяч мигрантов, которым запрещен въезд в Россию, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных иностранных граждан на границе через пункты пропуска прошли около 14 млн иностранцев, почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым не разрешен въезд в Россию", - сказала она.

Эксперимент проводится с 1 декабря 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. С 1 мая 2025 года к нему присоединился международный аэропорт Внуково.

В этих пунктах пропуска используется биометрическая система, разработанная правительством Москвы. Она позволяет идентифицировать иностранцев во время прохождения пограничного контроля сразу по двум параметрам - по фотографии и отпечаткам пальцев.

В июне подобными системами оснастили еще 11 пунктов пропуска - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, а также в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях.

"Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно", - заявила представитель МВД.