"Моторинвест" планирует в июле полностью устранить последствия февральского обрушения крыши

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Липецкий "Моторинвест", выпускающий электромобили и гибриды под брендами Evolute и Voyah, планирует завершить устранение последствий февральского обрушения крыши в цехе сварки к середине июля, сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер компании Андрей Резников в кулуарах выставки "Иннопром-2026".

Инцидент, как сообщалось, произошел днем 19 февраля. В компании тогда заявляли о частичном обрушении кровли в зоне комплектации цеха сварки, который планировалось запустить в апреле. Причиной произошедшего, как говорили в компании, мог стать аномальный объем выпавшего накануне инцидента снега. Площадь обрушения в компании тогда оценили в 1,5 тыс. кв. м. Пострадали несколько сотрудников предприятия, которым была оказана медпомощь. По факту обрушения СКР возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Мы заканчиваем восстановительные работы - там почти на 4 тыс. квадратных метров идет восстановление. К середине июля планируем полностью все восстановить", - сообщил Резников "Интерфаксу", отвечая на вопрос о статусе восстановительных работ на площадке.

По его словам, семеро пострадавших сотрудников "выписаны, нормально живут и работают", а точный ущерб от произошедшего компания еще подсчитывает.

"Мы на месяц в связи с произошедшим замедлили переход от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Соответственно, на месяц задержали в связи с этим запуск (сварки кузова - ИФ) по Evolute I-Joy. Планировалось начать его с 1 июня, но фактически мы начали его с июля. В остальном, с точки зрения операционной деятельности, глобального влияния случившееся не оказало. Просто машин Evolute I-Joy в дилерской сети на один месячный объем меньше, и в связи с этим у нас есть по ним определенный дефицит. Но мы ожидаем, что все, кто заказал машины до 1 июля, получат их уже в этом месяце", - сказал Резников.

"Моторинвест", выпускающий электромобили и гибриды на основе технологий китайского Dongfeng, объявил о запуске цехов сварки и окраски автомобильных кузовов в начале декабря прошлого года. Автопроизводитель в рамках СПИК 2.0 углубляет локализацию выпускаемых моделей, переходя от крупноузловой сборки к мелкоузловой.