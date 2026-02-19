"Моторинвест" назвал аномальные осадки причиной обрушения крыши цеха на 1,5 тыс. кв. м

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Крыша цеха сварки завода электромобилей и гибридов липецкого "Моторинвеста" обрушилась на площади 1,5 тыс. кв. м, причиной мог стать аномальный объем выпавшего накануне снега, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее об обрушении крыши одного из цехов "Моторинвеста" (выпускает в Липецке электромобили и гибриды Evolute) из-за скопления снега сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек.

"Сегодня около 13:00 мск на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1,5 тыс. кв. м или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Моторинвеста".

В компании отмечают, что сотрудники, найденные в зоне обрушения, находятся в сознании и получают медпомощь. Компания намерена оказать всю необходимую медицинскую и материальную поддержку семьям пострадавших.

"Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося - аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки", - подчеркнули в "Моторинвесте".

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета в меcсенджере Max, по факту обрушения крыши в цеху "Моторинвеста" было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).