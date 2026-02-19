Поиск

"Моторинвест" назвал аномальные осадки причиной обрушения крыши цеха на 1,5 тыс. кв. м

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Крыша цеха сварки завода электромобилей и гибридов липецкого "Моторинвеста" обрушилась на площади 1,5 тыс. кв. м, причиной мог стать аномальный объем выпавшего накануне снега, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее об обрушении крыши одного из цехов "Моторинвеста" (выпускает в Липецке электромобили и гибриды Evolute) из-за скопления снега сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек.

"Сегодня около 13:00 мск на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1,5 тыс. кв. м или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Моторинвеста".

В компании отмечают, что сотрудники, найденные в зоне обрушения, находятся в сознании и получают медпомощь. Компания намерена оказать всю необходимую медицинскую и материальную поддержку семьям пострадавших.

"Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося - аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки", - подчеркнули в "Моторинвесте".

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета в меcсенджере Max, по факту обрушения крыши в цеху "Моторинвеста" было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Моторинвест" с октября 2022 г. производит в Липецкой области электромобили и гибриды под брендом Evolute (на базе моделей китайского Dongfeng - ИФ). Под организацию их производства компания в 2022 г. заключила СПИК 2.0 сроком на 11 лет с объемом инвестиций более 13 млрд руб. Предприятие собирает кроссоверы i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Van. Кроме того, в конце 2024 г. был также заключен СПИК 2.0 на выпуск гибридов. Стартовало производство гибридного кроссовера i-Space.

Как сообщал журналистам в конце 2025 г. руководитель отдела спецпроектов липецкого автозавода Василий Чеботарев, в 2026 г. предприятие планировало выпустить 8 тыс. машин Evolute.

Липецкий автозавод, на котором сейчас задействованы более 700 сотрудников, по мере выхода на плановую мощность заявлял о планах обеспечить более 2 тыс. рабочих мест.

Липецкая область Моторинвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });