"Моторинвест" назвал аномальные осадки причиной обрушения крыши цеха на 1,5 тыс. кв. м
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Крыша цеха сварки завода электромобилей и гибридов липецкого "Моторинвеста" обрушилась на площади 1,5 тыс. кв. м, причиной мог стать аномальный объем выпавшего накануне снега, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Ранее об обрушении крыши одного из цехов "Моторинвеста" (выпускает в Липецке электромобили и гибриды Evolute) из-за скопления снега сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов пять человек.
"Сегодня около 13:00 мск на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1,5 тыс. кв. м или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Моторинвеста".
В компании отмечают, что сотрудники, найденные в зоне обрушения, находятся в сознании и получают медпомощь. Компания намерена оказать всю необходимую медицинскую и материальную поддержку семьям пострадавших.
"Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося - аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки", - подчеркнули в "Моторинвесте".
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета в меcсенджере Max, по факту обрушения крыши в цеху "Моторинвеста" было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
"Моторинвест" с октября 2022 г. производит в Липецкой области электромобили и гибриды под брендом Evolute (на базе моделей китайского Dongfeng - ИФ). Под организацию их производства компания в 2022 г. заключила СПИК 2.0 сроком на 11 лет с объемом инвестиций более 13 млрд руб. Предприятие собирает кроссоверы i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Van. Кроме того, в конце 2024 г. был также заключен СПИК 2.0 на выпуск гибридов. Стартовало производство гибридного кроссовера i-Space.
Как сообщал журналистам в конце 2025 г. руководитель отдела спецпроектов липецкого автозавода Василий Чеботарев, в 2026 г. предприятие планировало выпустить 8 тыс. машин Evolute.
Липецкий автозавод, на котором сейчас задействованы более 700 сотрудников, по мере выхода на плановую мощность заявлял о планах обеспечить более 2 тыс. рабочих мест.