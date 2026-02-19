Поиск

После обрушения крыши цеха "Моторинвеста" есть пострадавшие в тяжелом состоянии

По разным данным, госпитализация потребовалась семи или восьми сотрудникам

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Липецкой области после обрушения крыши цеха завода "Моторинвест" в больницы доставят семерых пострадавших, сообщил помощник федерального министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о госпитализации восьмерых.

"По оперативным данным, с места происшествия на заводе в Липецкой области бригадами скорой медицинской помощи в стационары эвакуируются семь пострадавших, состояние троих из них предварительно оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.

Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно.

Разбор завалов завершился, сообщил Артамонов.

"Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести, - написал губернатор в мессенджере. - По информации МЧС, под завалами больше никого нет".

Крыша цеха обрушилась днем, когда внутри находились люди. В "Моторинвесте" предварительной причиной крыши назвали большое количество недавно выпавшего снега, который счищали регулярно.

