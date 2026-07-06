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"Моторинвест" планирует до конца лета локализовать электрокроссовер Evolute I-Sky

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Липецкий "Моторинвест" планирует в ближайшее время расширить модельный ряд локализованных автомобилей электрическим кроссовером Evolute i-Sky, сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников на пресс-конференции на полях "Иннопрома-2026".

"На сегодняшний день мы присутствуем в категориях B-SUV и D-SUV с кроссоверами Evolute i-Joy и Evolute i-Space. Соответственно, логично было закрыть нишу между этими двумя сегментами. Поэтому мы приняли решение о локализации и производстве нового Evolute i-Sky, с которым можно знакомиться у нас на стенде выставки "Иннопром-2026". Машина планируется к старту производства по полному циклу и старту продаж в августе этого года", - сказал Резников.

Evolute i-Sky - модель C-сегмента. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. (310 Н·м) и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 62 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 424 км.

"Мы думаем, что с выпуском этой модели мы закроем потребность наших клиентов в целом, в SUV, поскольку сегменты B, C и D суммарно занимают около 60% рынка российских кроссоверов и внедорожников. Это очень хороший процент, в котором мы теперь присутствуем полноценно", - добавил Резников.

Андрей Резников Evolute i-Space Моторинвест
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