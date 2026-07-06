Обвиняемый в серии жестоких убийств и изнасилований предстанет перед судом в Подмосковье

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Житель Новосибирской области, обвиняемый в серии десяти жестоких убийств, в том числе двоих несовершеннолетних, отправлен на скамью подсудимых в Подмосковье, сообщили в прокуратуре Московской области в понедельник.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Новосибирской области Алексея Гаськова", - говорится в сообщении.

Гаськов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "д", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. "а" ч. 5 ст. 131 (изнасилование), п. "а" ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 5 ст. 135 (развратные действия), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Отмечается, что в период с марта 2002 года по июль 2024 года Гаськов совершил серию убийств и изнасилований на территориях Москвы, Новосибирской и Московской областей. Его жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.

Обвиняемый знакомился с потерпевшими в парках и других общественных местах. "После установления контакта он под предлогом дальнейшего знакомства или другого рода уговоров уводил жертв в укромные места, где совершал насильственные действия, после чего с целью сокрытия преступления убивал потерпевших", - пояснили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, "раскрытие серии преступлений стало возможным благодаря задержанию Гаськова на территории Новосибирской области по подозрению в совершении другого особо тяжкого преступления"

В ходе проведенных следственных мероприятий и допросов Гаськов дал признательные показания по целому ряду совершенных им преступлений, в том числе на территории Москвы и Московской области, сказали в прокуратуре.

Там добавили, что уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.