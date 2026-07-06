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Лихачев сообщил, что вся атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что вся атомная отрасль России на сегодняшний день испытывает последствия атак украинских военных.

"В целом, конечно же, вся атомная отрасль Российской Федерации на сегодняшний день испытывает последствия атак ВСУ. За прошедшую ночь были зарегистрированы беспилотные активности и в районе Ленинградской станции, и в районе Смоленской станции, в районе Курской станции был нанесен удар", - сказал он ИС "Вести".

По его словам, наибольшую озабоченность вызывает ситуация на Запорожской атомной электростанции.

"Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента регионального масштаба, и будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огннм играет киевский режим", - сказал Лихачев.

Он напомнил, что 10 июля в Калининграде пройдут межведомственные переговоры с участием многопрофильной делегацией МАГАТЭ, а также представителей Росатома, Ростехнадзора, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Росгвардии.

Калининград Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Курская АЭС Ленинградская АЭС Смоленская АЭС
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