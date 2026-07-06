Комитет Госдумы призвал доработать критерий в 1 млрд параметров для ИИ-моделей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), предложив при этом уточнить критерий в 1 млрд параметров для моделей, которые попадут под регулирование, и расширить перечень сфер с особым режимом.

Документ (№1271570-8) в мае внесло в парламент правительство. Законопроект регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей ИИ, в том числе предоставление доступа к ним пользователям в РФ. Внутри этой категории выделяются суверенные и национальные модели - к ним предъявляются повышенные требования: разработчик должен быть российским юридическим лицом, обработка запросов и хранение данных - в дата-центрах на территории РФ, но такие разработчики получат доступ к мерам государственной поддержки. При этом под действие закона подпадают только модели, содержащие не менее 1 миллиарда параметров. Комитет отмечает, что правовое содержание этого критерия в законопроекте не раскрыто, а сам термин в российском законодательстве не используется, и предлагает либо определить его в тексте закона, либо урегулировать актом правительства или уполномоченного органа.

У современных крупных ИИ-моделей (больших языковых моделей) количество параметров варьируется от 70 до более чем 600 миллиардов.

Еще одно замечание комитета касается сфер, для которых государством могут устанавливаться особенности применения моделей ИИ. Сейчас законопроект относит к ним оборону страны и безопасность государства, оперативно-разыскную деятельность, охрану общественного порядка и собственности. Комитет предлагает дополнить этот перечень производством предварительного расследования, отправлением правосудия и исполнением уголовного наказания либо прямо указать, что проектируемые нормы на эти правоотношения не распространяются. Кроме того, на разработчиков и пользователей моделей предлагается возложить обязанность соблюдать государственную и служебную тайну в области обороны, а также соглашения о неразглашении.

В действующей редакции законопроекта большая фундаментальная модель ИИ определяется в том числе как программа, способная принимать решения по заданным человеком целям. Комитет предлагает исключить наделение такой модели полномочиями по принятию решений, поскольку речь может идти о совершении юридически значимых действий, субъектом которых программа выступать не может.

Комитет также предлагает рассмотреть вопрос о включении в законопроект запрета, аналогичного установленному законом о СМИ: он касается скрытых вставок и иных технических приемов, воздействующих на подсознание людей или причиняющих вред их здоровью. Поскольку модели искусственного интеллекта к средствам массовой информации не относятся, на них этот запрет сейчас не распространяется.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 7 июля. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Норма о случаях обязательного применения суверенных и национальных моделей - с 1 марта 2027 г. При этом до 1 сентября 2032 г. такие ограничения не распространяются на информационные системы, в которых модели ИИ используются или эксплуатируются на день вступления нормы в силу, при условии обработки и хранения данных на территории РФ.