В Москве исходят из того, что диалог РФ-США на высшем уровне будет продолжен

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что диалог между Россией и США на высшем уровне будет продолжен, анонсированы новые контакты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что все на эту тему сказано помощником президента Ушаковым. Мы безусловно каждый сигнал, тем более сигнал на высшем уровне воспринимаем не просто максимально серьезно, а с предельной ответственностью. Мы исходим из того, что диалог на высшем уровне продолжится, поскольку анонсированы новые контакты", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, прояснилась ли для российской стороны позиция США по Украине.

Рябков подчеркнул: "Для нас очевидно одно: Попытки противников политического урегулирования и европейской партии войны сорвать то, что можно сделать на основе нашего согласия с американскими предложениями, которые были сформулированы в Анкоридже, эти попытки нарастают. Дождемся итогов саммита НАТО, посмотрим, что сформулирует американская администрация, дальше станет понятнее. Пока большой знак вопроса".

Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду, что очередной контакт Путина и Трампа может состояться после саммита НАТО, Рябков сказал: "Я не исключаю именно такого развития". У него уточнили, имел ли он в виду возможный визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера: "Эта тема тоже в повестке дня, но конкретно я имел в виду именно контакт двух президентов".