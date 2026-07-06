Напавший в 2016 г. на здание посольства РФ в Киеве заочно приговорен к 9 годам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал гражданина Украины Романа Рагозина виновным в нападении на здание посольства РФ в Киеве.

"Рагозину Роману Валерьевичу заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал солидарно с Рагозина и двух других ранее осужденных фигурантов дела в пользу АО "СОГАЗ" 1 845 365 рублей в счет возмещения ущерба.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

По данным прокуратуры Москвы, 40-летний гражданин Украины Рагозин 6 марта 2016 года в Киеве вместе с сообщниками разбил окно посольства РФ фрагментом брусчатки. После этого он также разбил камеры видеонаблюдения, установленные на здании учреждения.

"Тем самым он совершил нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений", - отметили в надзорном ведомстве.

Рагозин объявлен в розыск.