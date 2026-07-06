Москва продолжит контакты с Вашингтоном, даже если позиция США по Украине изменится

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На "полях" XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности Рябков также отметил, что контакты между РФ и США "не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем".

"На рабочих уровнях диалог продолжается, и не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме", - отметил замминистра.