Один человек погиб и трое пострадали в Запорожской области в результате обстрела

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в Васильевке (Запорожская область) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 года рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице от ранений, не совместимых с жизнью", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, обстрел велся из ствольной артиллерии. Частные домовладения получили серьезные повреждения. Пострадавшим оказывают медпомощь.