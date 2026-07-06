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Один человек погиб и трое пострадали в Запорожской области в результате обстрела

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое получили ранения в Васильевке (Запорожская область) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 года рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице от ранений, не совместимых с жизнью", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, обстрел велся из ствольной артиллерии. Частные домовладения получили серьезные повреждения. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ
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