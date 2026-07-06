Власти заявили об отсутствии опасных БПЛА над Новосибирской областью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проведенная проверка не подтвердила присутствие БПЛА в небе над Новосибирской областью, сообщает в своем официальном канале в Max губернатор региона Андрей Травников.

"После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет, режим беспилотной опасности отменен", - говорится в сообщении.

Травников подчеркнул, что режим беспилотной опасности был введен на территории региона "на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, а также заявлений граждан, якобы видевших БПЛА".

Ранее сообщалось, что в понедельник в Новосибирской области впервые объявили о беспилотной опасности.

На этом фоне аэропорт Толмачево ввел временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения вскоре были сняты.