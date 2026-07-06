Военные РФ сообщили об ударах по украинским ж/д объектам в Харьковской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили беспилотниками несколько объектов железнодорожной инфраструктуры Украины в Харьковской области, заявило Минобороны РФ в понедельник.

Ударам подверглись железнодорожные локомотивы в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка, а также железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Объекты использовались украинской армией, они поражены беспилотниками "Герань", заявило министерство.