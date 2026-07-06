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Число раненных при атаке дрона на автобус в Белгородской области выросло до семи

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Подросток госпитализирован после атаки дрона на пассажирский автобус днем в понедельник в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.

"Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в понедельник врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал о шести пострадавших, включая двоих детей, при атаке украинского дрона на автобус в Белгородском округе.

Кроме того, по информации оперштаба, в селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по предприятию, вследствие чего повреждено здание и грузовой автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа при детонации FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект.

Белгородская область
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