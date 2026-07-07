Военные РФ уничтожили свыше 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Запад", "Восток" и "Север" в течение суток нанесли удары по 142 пунктам управления беспилотниками ВСУ, заявили российские военные во вторник.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, 12 наземных робототехнических комплексов. Поражены 14 пунктов управления БПЛА, а также четыре блиндажа с личным составом ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

В зоне ответственности группировки сбито 16 украинских беспилотников, добавил Астафьев.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 65 тяжелых квадрокоптеров, управляемый авиационный боеприпас и три барражирующих боеприпаса противника", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По его информации, в зоне ответственности группировки вскрыты и уничтожены два полевых склада боеприпасов, станция спутниковой связи Starlink, 46 пунктов управления БПЛА ВСУ.

Подразделениями группировки войск "Восток" уничтожены шесть станций спутниковой связи Starlink, 38 беспилотников и 44 пункта управления беспилотной авиации ВСУ, сказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По информации представителя группировки войск "Север" Василия Межевых, в зоне ответственности группировки уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, 79 дронов, 26 БПЛА октокоптерного типа R-18 и пять НРТК ВСУ.