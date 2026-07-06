Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности объявили на территории Новосибирской области, сообщает в понедельник РСЧС региона в своем официальном канале в Мах.

"Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 по московскому времени) 6 июля 2026 года. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами", - говорится в сообщении.

Жителям также рекомендуется не подходить к окнам. В случае нахождения на улице или в транспорте, необходимо направляться в ближайшее укрытие.

Ранее режим опасности атаки БПЛА на территории региона не объявлялся.