Военные РФ сообщили о взятии под контроль Петро-Ивановки в Харьковской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ взяли под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, контроль над селом Петро-Ивановкой, которое находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная в Харьковской области, установили военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки "Север".

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - информирует российское ведомство.