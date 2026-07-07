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Военные РФ сообщили о взятии под контроль Петро-Ивановки в Харьковской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы РФ взяли под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, контроль над селом Петро-Ивановкой, которое находится на левом берегу реки Верхняя Двуречная в Харьковской области, установили военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки "Север".

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - информирует российское ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Харьковская область Минобороны РФ
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