В России в I полугодии производство вина снизилось на 12,6%, водки - на 4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2026 года винодельческая отрасль произвела 15,4 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 12,6% меньше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14%, до 6,2 млн дал, ликерных - на 31,6%, до 441,1 тысячи дал.

Водочные предприятия за полгода произвели 30,1 млн дал водки, что на 4% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 6,6%, до 3,2 млн дал, ликеро-водочных изделий выросла на 9,9%, до 8,85 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было изготовлено 45,8 млн дал (на 2,2% меньше).

Продолжается снижение производства слабоалкогольных напитков - на 36,8%, до 458,5 тысяч дал.

Всего в январе-июне было выпущено 68,85 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 6,8% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне снизилась на 2,4%, до 450,5 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 2,3%, до 385,1 млн дал, пивных напитков - на 4,4%, до 58 млн дал.

Сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 9,8% больше - 7,3 млн дал.

В целом производство алкогольной продукции составило 519,3 млн дал, что 3,1% меньше, чем годом ранее.