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Минобороны заявило об улучшении положения войск РФ в зоне СВО за сутки

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Южная" и "Центр" улучшили положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Подразделения группировки "Восток" за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины составили более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Центр" потери ВСУ за сутки составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Рубцы в ДНР, Ольговка и Подлиман Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие", - проинформировало министерство.

Там сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка в ДНР, потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

По данным Минобороны РФ, группировкой войск"Север" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкое и Захаровка Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги Сумской области", - сказано в сообщении.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и восемь автомобилей, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Музыковска, Зеленовка Херсонской области и Орезов Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки на данных участках составили до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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