Поиск

Механизм "кэшбэк за успех" могут расширить для клинических исследований медпрепаратов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает возможность компенсации фармкомпаниям расходов на первую и вторую фазы клинических исследований инновационных препаратов, сообщил на итоговой коллегии ведомства его руководитель Антон Алиханов.

"Сейчас работаем над предложением по первой и второй фазе. Центр поддержки инженерных инноваций "Иннопрактики" вышел с предложением. Мы, я думаю, сможем сложить вместе с коллегами из Минобрнауки, из Минздрава сейчас какую-то схему поддержки и 1-2 стадий тоже. Но все равно, это будет "кэшбэк" после получения регистрационных удостоверений, дабы мы не субсидировали то, что не дойдет до финального результата" - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг отправил на межведомственное согласование проект постановления правительства по механизму компенсации затрат на финальную (третью) стадию клинических исследований инновационных препаратов, прозванному "кэшбэком за успех". Механизм предполагает возможность компенсации до 2,5 млрд рублей на "первый в классе" (first-in-class) препарат.

Антон Алиханов Минздрав Минобрнауки Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

 С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине

Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области

Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

 Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

"Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

 "Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

 Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

Число нейтрализованных на подлете к Москве БПЛА достигло 39

В России в I полугодии производство вина снизилось на 12,6%, водки - на 4%

Аэропорт "Внуково" возобновил работу

 Аэропорт "Внуково" возобновил работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10380 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2928 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов