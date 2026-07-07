Механизм "кэшбэк за успех" могут расширить для клинических исследований медпрепаратов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает возможность компенсации фармкомпаниям расходов на первую и вторую фазы клинических исследований инновационных препаратов, сообщил на итоговой коллегии ведомства его руководитель Антон Алиханов.

"Сейчас работаем над предложением по первой и второй фазе. Центр поддержки инженерных инноваций "Иннопрактики" вышел с предложением. Мы, я думаю, сможем сложить вместе с коллегами из Минобрнауки, из Минздрава сейчас какую-то схему поддержки и 1-2 стадий тоже. Но все равно, это будет "кэшбэк" после получения регистрационных удостоверений, дабы мы не субсидировали то, что не дойдет до финального результата" - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг отправил на межведомственное согласование проект постановления правительства по механизму компенсации затрат на финальную (третью) стадию клинических исследований инновационных препаратов, прозванному "кэшбэком за успех". Механизм предполагает возможность компенсации до 2,5 млрд рублей на "первый в классе" (first-in-class) препарат.