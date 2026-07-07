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Лавров заявил, что РФ приветствует переговоры по Ормузскому проливу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Москва приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу и надеется на урегулирование вопроса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Министр также отметил: "Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как Соединенные Штаты и Израиль развязали агрессию против Исламской Республики Иран".

МИД России Сергей Лавров Ормузский пролив
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