Принят закон о передаче МВД части полномочий по контролю за работой мигрантов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о передаче МВД РФ ряда полномочий в сфере миграции, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке.

Закон передает право МВД утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.

"Наделение министерства внутренних дел дополнительными полномочиями в области трудовой миграции позволит усилить государственный контроль за ней. Это будет способствовать дальнейшему наведению порядка в данной сфере", - комментировал ранее инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

В 2025 году после вмешательства депутатов перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке, был существенно сокращен, напомнил председатель Госдумы.

Изначально он включал более 200 профессий, в том числе врачей и средний медицинский персонал, педагогических работников, продавцов, водителей. Сейчас в него входит только 29 специальностей - инженеры, слесари, сварщики и другие.

"Вместе с тем видим, что этого недостаточно для решения проблем, связанных с трудовой миграцией, которых накопилось немало из-за отсутствия системного подхода", - считает Володин.