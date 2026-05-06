Поиск

В Думу внесен законопроект о передаче от Минтруда в МВД части полномочий по контролю за мигрантами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об утверждении МВД вместо Минтруда списка профессий мигрантов, которым не нужно будет получать разрешение на временное проживания для получения вида на жительство и которые не будут входить в квоты на выдачу разрешений на работу.

"Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованном в базе данных Думы в среду.

Также предполагается, что к МВД перейдут полномочия по утверждению перечня профессий иностранных граждан-квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются; по установлению случаев осуществления трудовой деятельности мигрантами вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание). Также законопроектом предусматривается утверждение МВД России указанных выше перечней и случаев по согласованию с Минтрудом России.

Законопроект 1226849-8 в случае принятия вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

 В Чебоксарах повреждения получили 40 многоквартирных домов

Предложение аренды жилья в I квартале показало шестилетний максимум

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

 Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

 Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах РФ
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2087 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов