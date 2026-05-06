В Думу внесен законопроект о передаче от Минтруда в МВД части полномочий по контролю за мигрантами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об утверждении МВД вместо Минтруда списка профессий мигрантов, которым не нужно будет получать разрешение на временное проживания для получения вида на жительство и которые не будут входить в квоты на выдачу разрешений на работу.

"Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованном в базе данных Думы в среду.

Также предполагается, что к МВД перейдут полномочия по утверждению перечня профессий иностранных граждан-квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них специальности, на которых квоты на выдачу разрешений на работу не распространяются; по установлению случаев осуществления трудовой деятельности мигрантами вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание). Также законопроектом предусматривается утверждение МВД России указанных выше перечней и случаев по согласованию с Минтрудом России.

Законопроект 1226849-8 в случае принятия вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.