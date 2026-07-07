Володин призвал фракции Госдумы не зарабатывать политические очки на ситуации с топливом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В преддверии выборов в Госдуму не следует строить избирательную кампанию на ситуации с топливом в стране, забывая об интересах государства в целом, заявил на заседании палаты ее председатель Вячеслав Володин.

"Тот, кто начинает на ситуации, связанной с топливом, делать политику, он не прав. Более того, играет на руку врагов", - сказал он и выступил за консолидацию политических сил, несмотря на приближающиеся выборы.

"Этих выборов будет много, но страна у нас одна, поэтому мы не должны с вами через выборы сделать плохо для страны, думая о личной победе", - отметил спикер.

Он обратился ко всем фракциям: "Давайте в оставшееся время постараемся сделать все для того, чтобы страна получила поддержку от парламента, для того, чтобы мы с вами, имея консолидированную позицию, сделали все, чтобы ребята наши, находясь на СВО, ни в чем не нуждались, давайте, как и ранее, будем опорой президенту и сделаем все, от нас зависящее, чтобы принимались нужные законы, чтобы мы помогали людям, которые постоянно с нами в контакте".

Володин отметил, что уже началась избирательная кампания, "и, совершенно очевидно, мы начинаем втягиваться в нее". "Главное, чтобы мы всегда помнили, государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране. Политик думает о личной победе, о победе его партии. Но популизм и демагогия разрушительны", - считает он.