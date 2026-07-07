Путин обсудит с министрами в среду работу транспортного и топливного комплекса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях", - говорится в сообщении.

С докладами выступят заместитель вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.