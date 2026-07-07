Дума дала регионам право ставить камеры фиксации нарушений на водном транспорте

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о совершенствовании правового регулирования в сфере внутреннего водного транспорта.

Он вводит новые понятия: "остановочный пункт", "расписание перевозок пассажиров", "маршрут перевозок пассажиров", "зарядная станция для судов". Он также закрепляет полномочия органов государственной власти регионов для организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, в том числе Москвы.

Закон предусматривает, что власти регионов вправе размещать применяемые на внутренних водных путях работающие в автоматическом режиме стационарные и мобильные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте, а также определять порядок такого размещения.

Такие технические средства должны обеспечивать контроль за соблюдением на внутреннем водном транспорте правил и осуществлять фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений правил, для выявления которых они предназначены, без какого-либо воздействия на них человека, а также пройти поверку в порядке, установленном законом "Об обеспечении единства измерений".

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.