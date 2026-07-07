Поиск

Дума дала регионам право ставить камеры фиксации нарушений на водном транспорте

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о совершенствовании правового регулирования в сфере внутреннего водного транспорта.

Он вводит новые понятия: "остановочный пункт", "расписание перевозок пассажиров", "маршрут перевозок пассажиров", "зарядная станция для судов". Он также закрепляет полномочия органов государственной власти регионов для организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, в том числе Москвы.

Закон предусматривает, что власти регионов вправе размещать применяемые на внутренних водных путях работающие в автоматическом режиме стационарные и мобильные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил плавания на внутреннем водном транспорте, а также определять порядок такого размещения.

Такие технические средства должны обеспечивать контроль за соблюдением на внутреннем водном транспорте правил и осуществлять фиксацию в зоне своего обзора всех нарушений правил, для выявления которых они предназначены, без какого-либо воздействия на них человека, а также пройти поверку в порядке, установленном законом "Об обеспечении единства измерений".

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Москва Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о сокрытии на кадастровой карте объектов обороны и ТЭК

Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

 Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

"Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

 "Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

 В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

Володин назал безответственным главу Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

 С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов