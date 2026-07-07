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Число подсанкционных российских лиц в I полугодии выросло на 1,2 тысячи

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за первое полугодие 2026 г. выросло почти на 1,2 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на конец июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 44 237 фигурантов, из них 23 419 иностранных лиц и 20 818 российских.

На начало года эти показатели равнялись соответственно 41 614, 21 972 и 19 642.

Россию в списках представляют 11 405 физлиц и 9 413 компаний по сравнению с 10 618 и 9 024 на конец декабря.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 15,2% занимаются оптовой торговлей, 7,4% - производством компьютеров, электроники и оптики, 6,6% - научными исследованиями и разработками, по 5,4% - оказанием финансовых услуг и разработкой программного обеспечения.

По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 30 июня находились 6 544 российских компаний.

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