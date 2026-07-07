КС уточнил принципы справедливого расчета расходов на отопление в многоквартирном доме

Суд запретил отталкиваться от показаний индивидуальных счетчиков холодных зон домов при расчете теплопотребления

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России запретил отталкиваться от показаний индивидуальных счетчиков холодных помещений многоквартирного дома для расчета теплопотребления остальных помещений без приборов учета. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом к проверке ряда положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также ряда формул приложения №2 к ним стали жалобы Людмилы Терехиной и Дмитрия Юхнева.

Терехиной принадлежит доля в подземном паркинге многоквартирного дома в Петербурге, в помещении стоит индивидуальный счетчик тепла. Юхнев владеет квартирой с газовым котлом в Дзержинске (Нижегородская область), она отключена от общедомового отопления, при этом в подвале также стоит отдельный теплосчетчик. Оба дома оборудованы общедомовыми счетчиками.

В определенный момент порядок учета тепла в этих домах изменился: потребление стали исчислять из показаний не только общедомового, но и индивидуальных счетчиков в паркинге и в подвале, притом что последние намного холоднее. Определенное таким образом количество энергии, приходящееся на прочие помещения, заметно сократилось; одновременно вырос исчисленный объем теплоэнергии на отопление общего имущества в доме, плата за которую распределяется между всеми собственниками пропорционально площади их помещений.

В итоге Терехина с двумя другими собственниками паркинга оценили сумму незаконных начислений себе за отопление примерно в 141 тысячу рублей, Юхнев - в 29 тысяч рублей. Они подали иски о перерасчете, но не преуспели.

КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы и формулы не противоречат Основному закону сами по себе, но дела заявителей подлежат пересмотру.

Суд подчеркнул, что нормы не позволяют использовать показания индивидуальных теплосчетчиков из отдельных помещений для расчета платы за тепло в помещениях многоквартирного дома без счетчиков, если теплопотребление в первых существенно ниже, чем в последних, в силу нормативов или мер энергосбережения.

В целом законодательство отдает приоритет определению объема коммунальных услуг именно по приборам учета, указал КС. Однако установить индивидуальные счетчики во всех помещениях многоквартирного дома не всегда технически возможно, и расчетный метод, допуская погрешность, обязан определять приближенный к реальности объем потребления, обеспечивать адекватный расчет суммы расходов на отопление и их справедливое распределение.

Суд пояснил, что, когда индивидуальный счетчик установлен в помещении, отапливаемом намного слабее (температура на парковке или в подвале может составлять 5-8 градусов, в то время как в квартирах должна держаться в границах 18-22 градусов), использование его показаний как реперных для вычисления затрат на отопление 1 кв. метра в прочих помещениях дома приводит к искажениям. Они могут казаться незаметными для большинства жильцов, но повлечь существенное завышение размера платы для их соседей. Так, количество фактически израсходованного тепла на отопление иных помещений домов заявителей было существенно занижено, а в силу одной из оспариваемых формул неучтенную таким образом теплоэнергию включили в объем энергии на отопление общего имущества, значительно завысив этот показатель. На заявителей легли завышенные расходы на обогрев общего имущества, притом что отопление принадлежащих им помещений оплачивалось ими - в отличие от большинства их соседей - по факту потребления.

КС полагает, что такая ситуация не является лишь следствием технического дефекта или погрешности расчетного метода, которыми можно было бы пренебречь.

"Речь идет, напротив, о значительном и систематическом искажении показателей теплопотребления внутри многоквартирного дома и вытекающей из этого существенной диспропорции в распределении платы за коммунальную услугу по отоплению в ущерб отдельным собственникам помещений такого дома, что и придает поставленным заявителями вопросам - на первый взгляд сугубо техническим - конституционную значимость", - говорится в постановлении.

Более того, в подобной ситуации другие собственники не только не страдают от искажений, но могут получить выгоду от переплаты соседей.

Суд обратил внимание, что значительную часть жилищного фонда в России составляют многоквартирные дома без индивидуальных теплосчетчиков в большинстве помещений, из-за чего такие нарушения могут повторяться. При этом подобной ситуации не возникает, когда индивидуальный счетчик, по которому определяют реперное значение, установлен в помещении, отапливаемом в том же режиме, что и большинство других.

Теперь, указал КС, правительство вправе разработать специальный порядок для аналогичных случаев. До этого момента рассчитывать теплопотребление в помещениях без счетчиков подобного, как в деле заявителей, многоквартирного дома следует исходя из общей площади всех отапливаемых помещений и показателей общедомового счетчика за вычетом теплоэнергии, учтенной индивидуальными счетчиками. Иное толкование не согласуется с принципами справедливости, равенства, охраны частной собственности и правом на жилище, полагает суд.