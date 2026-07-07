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Госдума скорректировала регламент перед началом нового созыва

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла постановление, изменяющее регламент работы Думы в преддверии нового созыва.

Согласно постановлению, председатель Госдумы будет назначать на должность и освобождать от должности руководителя аппарата Госдумы с согласия комиссии Госдумы по регламенту (сейчас с согласия Совета Думы и по представлению комиссии Госдумы по регламенту).

Постановление предусматривает, что перечень комитетов Госдумы нового созыва будет формироваться постоянной комиссией по регламенту, а не временной комиссией, как это было до сих пор.

Постановлением закрепляется принцип дисконтинуитета, когда не переходят в следующий созыв внесенные в период предыдущего созыва проекты постановлений, не рассмотренные до его завершения.

Предусматривается, что помощники депутатов Госдумы будут сдавать декларации, если поступают на госслужбу.

Отпуск помощнику депутата Госдумы, работающему по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, будет предоставляться в соответствии с утвержденным руководителем аппарата Госдумы графиком отпусков.

При формировании графика отпусков помощников депутатов Госдумы будет учитываться распорядок работы депутатов на соответствующую сессию, предусматривает постановление.

Госдума
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