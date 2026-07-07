Песков объяснил проведение СВО невозможностью диалога с Западом
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что начало СВО было вынужденной мерой, так как решать проблемы с Западом через диалог не получалось.
"Это решение необходимо было принять", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
По его мнению, решение о начале СВО было "обусловлено опытом переговоров с европейскими странами и с США".
"Когда понимаешь, что никто не будет тебя слушать, ты принимаешь жесткие меры", - добавил Песков.