Песков объяснил проведение СВО невозможностью диалога с Западом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что начало СВО было вынужденной мерой, так как решать проблемы с Западом через диалог не получалось.

"Это решение необходимо было принять", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

По его мнению, решение о начале СВО было "обусловлено опытом переговоров с европейскими странами и с США".

"Когда понимаешь, что никто не будет тебя слушать, ты принимаешь жесткие меры", - добавил Песков.