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Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

США нанесли удары по Ирану, БПЛА ударили по двум танкерам в Таганрогском заливе, сформирована сетка 1/4 финала ЧМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на недавние обстрелы танкеров в Ормузском проливе. СМИ сообщали о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм. По данным CENTCOM, было поражено более 80 целей. Перед атаками Минфин США также аннулировал лицензию, разрешавшую доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана.

- Центральный штаб ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США по югу страны и пообещал дать "сокрушительный ответ". МИД Ирана назвал повторное введение нефтяных санкций в отношении Тегерана "явным нарушением" меморандума о взаимопонимании.

- Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, получили повреждения в результате атаки БПЛА в Таганрогском заливе, два человека получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- В Саратовской области в результате атаки БПЛА были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, погиб мирный житель, сообщил глава региона.

- Правительство Норвегии сообщило о выделении $306,3 млн на противовоздушную оборону Украины. Вместе с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет для Киева ЗРК Patriot на заводе в США.

- Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен объявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2027 г. Она также обратится в кассационный суд, чтобы добиться разрешения проводить предвыборную кампанию без электронного браслета.

- Глава британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж заявил об отставке с поста члена Палаты общин на фоне разбирательств по поводу его причастности к финансовым нарушениям.

- На чемпионате мира по футболу сформировался состав пар 1/4 финала. 9 июля Франция сыграет с Марокко, 10 июля - Испания с Бельгией, 12 июля пройдут матчи Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.

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