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КСИР заявил об уничтожении американского ударного беспилотника MQ-9

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы в среду сбили американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9, передает агентство Tasnim.

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Представитель КСИР Хоссейн Мохби сообщил, что беспилотник был сбит средствами ПВО над городом Хормудж в иранской провинции Бушер, расположенной на юге страны, в ходе очередных американских ударов.

Между тем американское командование ничего не сообщает о каких-либо потерях в ходе операции против Ирана, проведенной в ночь на среду в ответ на обстрел танкеров в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США MQ-9
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