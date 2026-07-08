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США завершили удары по Ирану

США завершили удары по Ирану
Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили нанесение ударов по целям в Иране, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"Силы CENTCOM завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на последние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

"Американские силы нанесли удары по иранским системам ПВО, сетям управления и контроля, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей Исламской революции в Ормузском проливе и вблизи него, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать международную торговлю, проходящую через международный торговый коридор", - отметили в командовании.

В CENTCOM напомнили, что недавно Иран атаковал три торговых судна, следовавших через Ормузский пролив, включая танкер M/T Al Rekayyat, танкер M/T Wedyan под флагом Саудовской Аравии и танкер M/T Cyprus Prosperity "Кипр Просперити" под флагом Либерии. Там указали, что "неоправданная агрессия со стороны иранских сил является явным и опасным нарушением режима прекращения огня и подрывает свободу судоходства".

"Силы CENTCOM остаются в боевой готовности и готовы привлечь Иран к ответственности в случае несоблюдения или неисполнения соглашения", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ранее гостелевидение Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

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США CENTCOM Иран удары
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