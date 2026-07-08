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Армия Кувейта сообщает об отражении воздушной атаки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Средства ПВО Кувейта отвечают на "враждебные ракетные удары и атаки беспилотников", сообщает кувейтская армия.

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В заявлении военных говорится, что все взрывы, "услышанные по всей стране", были результатом успешных перехватов.

По неподтвержденным данным, атаке подверглась авиабаза Али Аль-Салем, на которой размещаются американские истребители.

Тем временем по всей территории Кувейта звучат сирены воздушной тревоги после угрозы Ирана дать сокрушительный ответ на атаку США, сообщает государственное агентство KUNA. Власти призвали население соблюдать меры безопасности.

Ранее сирены воздушной тревоги зазвучали в Бахрейне. МВД королевства призвало население "сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место".

В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного ВМС США, в зону ответственности которого входят Персидский залив и Аравийское море.

На протяжении военного конфликта с США Иран неоднократно совершал нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне.

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт ракеты беспилотники Иран
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