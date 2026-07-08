Дума разрешила правительству определять порядок предоставления связи в отдельных регионах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, предоставляющий правительству право определять особенности применения федерального закона "О связи" на территориях субъектов Федерации, определяемых президентом.

Правительство получает право установить на период до 2030 года особенности применения пунктов 5 и 6 части 3 статьи 9 закона № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" на территориях регионов, определяемых президентом. Сейчас такие регионы определяются указом президента от 19 октября 2022 года № 757.

В частности, это коснется требований к используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры программно-аппаратным средствам.

Закон также усиливает госконтроль при передаче данных россиян за границу. Он предусматривает совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, усиление госконтроля в указанной сфере при осуществлении трансграничной передачи персональных данных.

Принятый закон также дополняет закон № 4802-I "О статусе столицы РФ" новой статьей 23, предусматривающей, что "создание, развитие и эксплуатация информационных систем государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление в городе Москве публично значимых функций, на технологической платформе создания, развития и эксплуатации информационных систем осуществляются на основании решения высшего должностного лица города Москвы".

Этот порядок вводится с 1 сентября 2027 года.