Режим ЧС введут в Якутии с 10 июля из-за ситуации с лесными пожарами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - С 10 июля в Якутии начнет действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с осложнением лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба правительства республики в среду.

"Решение принято для мобилизации дополнительных сил и средств, необходимых для борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

По информации республиканских властей, лесопожарная обстановка в регионе ухудшается из-за жаркой погоды.

"В центральной части республики установились высокие температуры - до плюс 35-36 градусов. При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний и распространения действующих пожаров", - пояснили в пресс-службе.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований, руководителям лесопожарных формирований, подразделений МЧС и всем задействованным службам усилить работу по тушению пожаров и профилактике новых возгораний.

Он добавил, что в ближайшие дни потребуется полная мобилизация сил и средств.

По последним данным, в Якутии продолжают действовать 57 лесных пожаров на общей площади более 26,1 тыс. га. На тушении возгораний задействованы 646 человек и 15 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По информации Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн гектаров.

В 2025 году власти Якутии назвали борьбу с пожарами одной из самых успешных за несколько десятилетий.