В Республике Алтай заправить автомобиль на АЗС можно будет только раз в сутки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Республике Алтай с 9 июля вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС, заправить автомобиль можно будет только раз в сутки, сообщил глава региона Андрей Турчак.

"Бензин и дизельное топливо на АЗС теперь продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы на заправках заносят номер машины в систему. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна. Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах республики", - сказал он.

В Чойском и Турочакском районах лимиты на заправку сокращены до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Такие же ограничения действуют в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. В остальных районах сохранены прежние ограничения - не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки. Отпуск в канистры в объеме до 10 литров сохраняется, но также строго при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

"В ближайшее время запустим интерактивную карту, на которой будет виден не только запас топлива на всех АЗС республики, но и ожидаемая дата и время следующей поставки. Информацию в систему будут передавать сами АЗС", - сообщил Турчак.

По его словам, правительство республики, все министерства и местные администрации должны будут сократить количество командировок и служебных поездок. Все совещания будут проводиться в формате видеоконференцсвязи.

"Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены", - подчеркнул глава республики.

Он заверил, что экстренные и спасательные, а также правоохранительные, коммунальные и социальные службы, равно как и аграрии, обеспечиваются топливом в приоритетном порядке без ограничений на основе заявок.

"Важен честный подход работников АЗС к этой работе и общественный контроль со стороны жителей. Чтобы на заправках соблюдались принятые ограничения и все были в равных условиях", - отметил Турчак.

По его словам, резервный запас топлива в республике обеспечен, поставки на АЗС идут в ежедневном режиме.